المالية النيابية مستمرة في تحليل جداول موازنة 2024

المالية النيابية مستمرة في تحليل جداول موازنة 2024
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الخامس بشأن جداول الموازنة.وقال مراسلنا، إن “اللجنة المالية النيابية عقدت اليوم، اجتماعها الخامس بشأن جداول الموازنة برئاسة رئيس اللجنة عطوان العطواني”.وأضاف أن “الاجتماع يهدف الى تحليل بيانات جداول الموازنة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *