المجلس العالمي للذهب:العراق يمتلك أكثر من (171) طناً من الذهب

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المجلس العالمي للذهب، اليوم الخميس، أن احتياطات العراق من المعدن الأصفر اقتربت من حاجز 171 طناً، محافظا على مرتبته العالمية ضمن أكبر الدول امتلاكاً لاحتياطيات الذهب.

وقال المجلس في أحدث إحصائية لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إن العراق لم يشتري أية كمية من الذهب خلال سبعة أشهر من العام 2025، ورغم ذلك حافظ على مرتبته الـ29 عالمياً من أصل 100 دولة، بأكبر احتياطي للمعدن النفيس.

وبين أن احتياطي العراق من الذهب بلغ 170.9 طناً وهو ما يعادل 21.6% من احتياطاته الأخرى من العملة الصعبة، وهو بالتالي جاء الرابع عربياً بعد السعودية ولبنان والجزائر بأكبر احتياطي للذهب.

وأشار المجلس إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تتصدر قائمة أكبر حائزي الذهب في العالم، حيث تمتلك 8133 طناً، تليها ألمانيا بـ3350 طناً، ثم إيطاليا بـ2451 طناً، بينما تذيلت ترينيداد وتوباغو وهايتي بـ2.0 و1.8 طن على التوالي.