المحكمة الاتحادية: الأربعاء المقبل موعد النظر بدستورية الجلسة البرلمانية الأولى

المحكمة الاتحادية: الأربعاء المقبل موعد النظر بدستورية الجلسة البرلمانية الأولى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حددت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، موعد النظر بدعوتي الطعون بجلسة البرلمان.وذكرت المحكمة في بيان : أنها “حددت الساعة التاسعة من صباح يوم الاربعاء موعدا للنظر في الدعوتين المرقمتين 5/اتحادية/ 2022 و6/اتحادية/ 2022 المقامتين من قبل المدعي باسم خزعل خشان والمدعي محمود داود سلمان على رئيس مجلس النواب”.وتابعت: “اضافة لوظيفته للطعن بدستورية الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي بدورته الخامسة”.

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