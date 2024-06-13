المستشار رقم (256):طريق التنمية س “يوفر ” (100) ألف فرصة عمل

المستشار رقم (256):طريق التنمية س “يوفر ” (100) ألف فرصة عمل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- مستشار المستشار السياسي لرئيس الوزراء فادي الشمري، اليوم الخميس، أن طريق التنمية سيوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل.وقال الشمّري في تصريحات صحفية، ان “مشروع طريق التنمية فكرة عراقية بحتة”، مبينا انه “تم توجيه دعوات لكل دول الجوار والخليج للمشاركة في طريق التنمية بوصفه معبراً دولياً يربط الشرق بالغرب”.واضاف، ان “كلفة طريق التنمية 17 مليار دولار ومن المتوقع خلال الـ 5 سنوات إفتتاح المراحل الأساسية للطريق”.واشار الى ان “الطريق يمر بـ 10 محافظات وصولاً الى الحدود العراقية التركية ومنها سترتبط بشبكة الطرق السريعة في تركيا”، لافتا الى ان ” طريق التنمية سيربط المناطق الواقعة على جانبيه بواقع 7 كم على جانبي الطريق على طول الخط (16,660,000كم) متر إلى حويصلات مدن ومصانع ومعامل ومخازن ومشاريع إستثمارية تُساهم في تنويع مصادر الدخل”.وتابع، ان “طريق التنمية مصمم لبناء (عراق جديد) في غرب العراق من البصرة وصولًا إلى نينوى”.واضاف مستشار السوداني ان “الطريق سيوفر فرص عمل تزيد على الـ 100 الف وأكثر”، فيما اشار الى ان “المنطقة أمام فرص واعدة ونتناقش مع المفاعيل الإقليمية لإنهاء الصراعات والذهاب بإتجاه التنمية”.يذكر ان للسوداني لديه 256 مستشارا وقد دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

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