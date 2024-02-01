المطلك:الحلبوسي جوكر الفساد

المطلك:الحلبوسي جوكر الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف نائب رئيس الوزراء الاسبق صالح المطلك، اليوم الخميس، تورط بعض اعضاء مجلس النواب بالرشا، مقابل دعم احد المرشحين لرئاسة المجلس بـ “الكارثة السياسية”، مبينا ان طموح رئيس المجلس المقال محمد الحلبوسي كان اكبر من طموحه”.وقال المطلك في حوار متلفز ، ان “ثبوت تهم الرشا التي طالت بعض اعضاء مجلس النواب هي بمثابة “وصمة عار” في جبين العملية السياسية ، اذ ان مجلس النواب بحاجة لشخصية قيادية تعيد هيبة السلطة التشريعية وتسمح للنواب بممارسة عملهم الرقابي بشكل قوي”. وأشار الى ان “الوضع في الانبار والمحافظات الغربية كان يمضي بالاتجاه الخاطئ بسبب طموح محمد الحلبوسي المرتفع الذي تجاوز خبرته في الحياة، مؤكد ان “الطموح العالي يتولد عند قليل الخبرة في الحياة “.وقررت المحكمة الاتحادية في 14 تشرين الثاني من العام الماضي انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي بشكل بات وملزم لكافة السلطات.

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