“المقاولة”الحشدوية تدعو إلى ” الجهاد التاريخي “!

آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا الحشد الشعبي العامل تحت غطاء “المقاومة الاسلامية في العراق” بزعامة رئيس اركان الحشد، مساء الجمعة (9 شباط 2024) إلى “الجهاد التاريخي”!! في إبقاء الفوضى في العراق لاستمرار عمليات سرقة المال العام وقتل ابنائه وتدمير البلاد من أجل مصالح إيران ومشروعها التوسعي .وقالت “المقاولة” في بيان ، إن “فرصة الأيام الماضية كشفت يقينا للشعب الإيراني وأصدقاء إيران وحكومتنا الإطارية، أن العدو المحتل لا يغادر خسته وغدره، ولا يفهم غير لغة السلاح، وهذا ما تبين جليا في استهدافاته الأخيرة لمجاهدي الحشد الشعبي في القائم وعكاشات ومواقع أخرى، وقد زاد من جرائمه تلك اغتياله القائد الكبير مستشار رئيس أركان الحشد أبي باقر الساعدي في بغداد، ليخرق بذلك كل قواعد الاشتباك، وهو ما يزيد المقاومة الإسلامية بفصائلها المعلن عنها إلا تمسكا بمسؤولياتها تجاه منتسبيها تحت أي ظرف كان”.ولفتت “المقاولة” إلى أنه “وفي الوقت الذي نتطلع فيه إلى من نثق بهم أن يلتمسوا لنا العذر، بوصفنا أعلم من الآخرين بخبث عدونا، وميادين مواجهته، وآلية تركيعه، بالضربات الموجعة والهجمات الواسعة، ليُجبَر على الإذعان والهزيمة خدمة لمصالح إيران ومشروع الإمام خميني ، ندعو إخوتنا في الجهاد النفاقي والعلس إلى الالتحاق بصفوف المقاولة، بأن يحزموا أمرهم للمشاركة الفاعلة في طرد الاحتلال في هذه المرحلة التاريخية ليبقى العراق بيتا لفصائلنا ونلعب بيه”.