الملا يرفع دعوى قضائية ضد محمد الحلبوسي بتهمة القتل

الملا يرفع دعوى قضائية ضد محمد الحلبوسي بتهمة القتل
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدم النائب السابق حيدر الملا دعوى قضائية أمام محكمة تحقيق الكرخ /3 ضد رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي بتهمة التهديد بالقتل وكما في نص الدعوى أدناه… 

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