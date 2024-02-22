المنتخب العراقي لكرة القدم للسيدات يستعد لمواجهة نظيره النيبالي

المنتخب العراقي لكرة القدم للسيدات يستعد لمواجهة نظيره النيبالي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يسعى المنتخب العراقي لكرة القدم للسيدات، لاستعادة التوازن، حين يلتقي نظيره النيبالي، اليوم الخميس (22 شباط 2024)، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لبطولة اتحاد غرب آسيا بملعب رديف الملك عبد الله بمدينة جدة السعودية.واختتم المنتخب العراقي للسيدات مساء امس الأربعاء تحضيراته بوحدة تدريبية أُجريت بقيادة المدير الفني صالح راضي، على أمل تحقيق الفوز على نيبال بعد خسارته في الجولة الأولى.وخسر المنتخب العراقي للسيدات في مستهل مشواره بالنسخة الجارية من بطولة غرب آسيا أمام نظيره الفلسطيني (3-0)، مساء الثلاثاء الماضي على ملعب الملك عبد الله الدولي.ويُعد هذا هو الظهور الأول لسيدات العراق بالبطولة التي تستضيف السعودية منافسات النسخة الثامنة منها خلال الفترة من 19 حتى 29 من شهر فبراير/ شباط بمشاركة 8 منتخبات ويقع المنتخب العراقي بالمجموعة الثانية، رفقة منتخبات فلسطين ونيبال وسوريا.وتُقام منافسات الدور الأول من البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة؛ إذ يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، ثم يلتقي الفائزان في النهائي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *