المياه النيابية:تركيا تفرض على حكومة السوداني زيادة نشاطها الاقتصادي في العراق مقابل المياه

المياه النيابية:تركيا تفرض على حكومة السوداني زيادة نشاطها الاقتصادي في العراق مقابل المياه
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ثائر الجبوري، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، إن تركيا تساوم بغداد بشأن ملف المياه، فيما أشار الى أن قوات سوريا الديمقراطية تقطع أغلب الكميات القادمة من المياه باتجاه العراق في سوريا.وأوضح الجبوري في حديث صحفي، إن “ازمة المياه مع تركيا لاتزال قائمة وهي تحمل في جعبتها مطالب عدة تريد من خلالها مساومة بغداد خاصة حيال خلق شراكة اقتصادية ودفع شركاتها ليكون لها حيزًا كبيرًا في المشاريع وخاصة طريق التنمية العراقي الذي سينطلق قريبا بمشاركة شركات عالمية معروفة”.واضاف، ان” انقرة قللت بالفعل الحصة المائية للعراق من اجل اهداف اقتصادية”، لافتا الى ان “الدبلوماسية هي خيار بغداد والتي نرى بانها ستاخذ مجالًا اوسع خاصة اذا ما تشكل المجلس الأعلى للمياه في بغداد والذي بات مطلبًا ضروريًا من اجل وضع خارطة طريق شاملة لحل الاشكالية ليس مع انقرة  بل مع طهران”.واشار الجبوري الى ان “ازمة بغداد في ملف المياه لاتنحصر في تركيا بل الملف يزداد تعقيدا مع نهر الفرات مع قطع قسد الكردية اغلب الكميات القادمة من سوريا باتجاه المناطق الغربية”، مبينا إن “قسد غير مرتبطة بالحكومة السورية ما يستدعي مفاوضات تحافظ على حقوق بغداد في المياه وضمان وصول حصة عادلة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *