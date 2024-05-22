النزاهة النيابية:المكتب الاقتصادي للتيار الصدري يسعى لامتلاك منطقة بالكاظمية بعنوان ” خدمة الزوار”

النزاهة النيابية:المكتب الاقتصادي للتيار الصدري يسعى لامتلاك منطقة بالكاظمية بعنوان ” خدمة الزوار”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت عضو في لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف،اليوم الأربعاء، أن التيار الصدري الذي  يدعي أنه”مقدس” يحاول الحصول على مقر الشعبة الخامسة في منطقة الكاظمية.وقالت نصيف في حديث صحفي، “وصلتنا أخبار بأن هناك تحرك من قبل التيار الصدري الذي يدعي بالنزاهة والقدسية وهو أصل الفساد والإجرام يحاول الحصول على  أرض الشعبة الخامسة في الكاظمية”. وأوضحت، أن”ذلك بحجة تحويلها إلى مكان مخصص لخدمة الزائرين، بينما في حقيقة الأمر هو استثمار مبطن!”.  ‏وقالت، “أهلنا في الكاظمية يقفون بالمرصاد لأية محاولات لتحويل الشعبة الخامسة الى استثمار، هذا المكان لهُم ولن يسمحوا لأحد بالاستحواذ عليه”.

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