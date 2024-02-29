النزاهة النيابية: س” نفتح” ملفات فساد بعض الوزارات

النزاهة النيابية: س” نفتح” ملفات فساد بعض الوزارات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو لجنة النزاهة النيابية حميد الشبلاوي، الخميس، عن فتح ملفات الفساد المتعلقة بوزارات الكهرباء والنقل والنفط والاعمار وهيئة الاستثمار.وقال الشبلاوي في حديث صحفي، ان “اللجنة فتحت العديد من ملفات الفساد المتعلقة بمختلف الوزارات ، منها الاعمار والكهرباء والنفط والنقل والهيئة الوطنية للاستثمار وغيرها “.واشار الى “استمرار اللجنة باستضافة الجهات المعنية للوقوف على مكامن والفساد، اذ أن هناك اتفاق داخل اللجنة بعدم تأخير اي ملف وتحويله بشكل سريع إلى القضاء وهيئة النزاهة لاتخاذ ما يلزم”.

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