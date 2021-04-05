النفاق..نواب:موازنة 2021 ضد الشعب

النفاق..نواب:موازنة 2021 ضد الشعب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد نواب من مختلف الكتل السياسية، آلية تمرير الموازنة والفقرات الواردة فيها، مؤكدين ان الحكومة وضعت فيها فقرات ترفع نسبة الفقر بشكل كبير فضلا عن الاجراءات التي اضرت بالاقتصاد العراقي.وقال النائب عن كتلة بدر مختار محمود في حديث صحفي، ان “الموازنة لم تنصف الشعب العراقي، وتم تمريرها وفقا لصفقات سياسية، حيث لم توزع بشكل عادل على المحافظات”.من جانب اخر، اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية فاضل جابر، ان “الموازنة لم تلبِ طموحات الشعب خاصة ماقررته الحكومة من تحديد لسعر صرف الدولار في الموازنة، وهو ماسيرفع نسبة البطالة الى اكثر من 25 بالمئة”.من جهة اخرى، بين النائب عن تحالف عراقيون جاسم البخاتي ان “الحكومة لم تأت بأي تطور اقتصادي، بل على العكس فأن مافعلته ضمن الموازنة والاجراءات التي اتخذتها الحقت اضرارا بالوضع المعيشي للمواطن”.يذكر ان نسبة حضور تحالف الفتح والتيار الصدري وتيار الحكمة كان 100% والأن يتحدثون عن الموازنة بانها ضد الشعب!!.

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