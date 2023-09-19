الهوان..وزير خارجية العراق يزور نظيره الإيراني على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة

الهوان..وزير خارجية العراق يزور نظيره الإيراني على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث وزير الخارجية فؤاد حسين مع نظيره الايراني حسين أمير عبداللهيان، الوضع السياسي في المنطقة.وذكرت الوزارة في بيان ، أن”نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقى نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ (78) في نيويورك وجرى خلال اللقاء بحث مجموعة من القضايا ذات الإهتمام المشترك”.وثمن الوزير الايراني “زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء إلى طهران يوم الأربعاء الماضي والتي أسفرت عن تكريس التعاون المشترك والتوصل لبدء تطبيق الاتفاق الامني بين البلدين،إذ بادرت الحكومة العراقيّة وبالعمل المشترك مع حكومة أقليم كردستان بإتخاذ الاجراءات اللازمة والضرورية في هذا الاطار”.وتابع أن “الجانبين تطرقا الى المستجدات في العلاقات الامريكية- الايرانية، إذ تم إطلاق سراح خمسة من المواطنين الامريكيين مقابل اطلاق الأموال التي تحتفظ بها كوريا الجنوبية والتي تصل إلى نحو (6) مليارات يورو”، مشيرا الى ان “الجانبين بحثا خلال اللقاء الوضع السياسي والامني في المنطقة والعلاقات الايرانية- الخليجية،وبما يعزز أمن واستقرار المنطقة”.

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