اليوم..استقرار في أسعار صرف الدولار

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الثلاثاء، ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145600 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار ، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس الاثنين.وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 146750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 144750 ديناراً لكل 100 دولار.أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا ايضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 145600 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 145500 دينار مقابل 100 دولار.