اليوم..تعرّف على القنوات الناقلة لمواجهة العراق والأردن

اليوم..تعرّف على القنوات الناقلة لمواجهة العراق والأردن
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تنقل مباريات بطولة كأس آسيا عبر قناتي بي إن سبورتس، والكأس القطريتين، كما تذاع داخل الإمارات والسعودية فقط عبر قناتي أبوظبي الرياضية وssc السعودية.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة، مع الإشارة إلى أن المباريات بتوقيت بغداد:

كأس آسيا:

العراق VS الأردن – 02:30 – beIN ASIAN CUP 1، SSC1 HD، Abu Dhabi Sports Asia 1، Al-Rabiaa Iraq

قطر VS فلسطين – 07:00 مساء – beIN ASIAN CUP 1، SSC1 HD، Abu Dhabi Sports Asia 1، Al-Rabiaa Iraq.

كأس أمم أفريقيا:

الرأس الأخضر VS موريتانيا – 8:00 مساء – beIN SPORTS MAX1.

السنغال VS كوت ديفوار – 11:00 مساء – beIN SPORTS MAX2.

الدوري الإسباني:

خيتافي VS غرناطة – 11:00 مساء – beIN SPORTS HD3.

الدوري الإيطالي:

ساليرنيتانا VS روما – 10:45 مساء – AD SPORTS Premium 1.

كأس موسم الرياض:

الهلال السعودي VS إنتر ميامي الأمريكي – 09:00 – beIN SPORTS HD.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *