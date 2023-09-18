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السوداني يعفي (9)وكلاء ومستشارين في ست وزارات والبدلاء من “بالوعة” المحاصصة والفساد
تحالف الانبار:حزب الحلبوسي يشتري بطاقة الناخب بـ100 دولار لغرض التزوير
نائب:حراك نيابي للطعن بقرار مجلس الوزراء بإرسال أكثر من تريليوني دينار إلى الإقليم
كندا تمنح العراق أكثر من (3)ملايين دولار لإنعاش الأهوار
بالوثيقة..إلقاء القبض على مدير عام شركة مصافي الوسط بجريمة الفساد
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نائب:حراك نيابي للطعن بقرار مجلس الوزراء بإرسال أكثر من تريليوني دينار إلى الإقليم
كندا تمنح العراق أكثر من (3)ملايين دولار لإنعاش الأهوار
السوداني يوافق على إحالة عقود مشاريع قانون الأمن الغذائي إلى هيئة النزاهة والمحاكم المختصة
اليوم..سعر الدولار = 158250 ديناراً
مجلس التعاون الخليجي ينظر إلى ملف الحدود العراقية الكويتية بعين واحدة
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حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
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- متابعات خاصة
حكومات الخيانة والهوان والفساد والفشل وراء شحة المياه في العراق
أزمة كركوك في صورتها الحقيقية، إنها “قدس” و”ليلى”
طعن العراق في ظهره من قبل الكويت لن يمر ولن ينسى
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
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- صورة وتعليق
السوداني يوافق على إحالة عقود مشاريع قانون الأمن الغذائي إلى هيئة النزاهة والمحاكم المختصة
عبيد إيران الإطاريين ينفذون أوامرها بنقل عناصر المعارضة الكردية الإيرانية إلى العمق العراقي
نائب:السوداني خالف الدستور والقانون ويتلاعب بأموال الشعب
تحالف الفتح:علامات استفهام كثيرة لرفض حكومة البارزاني توطين رواتب موظفي الإقليم
الموارد المائية :سد الموصل لن ينهار
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- اذاعة INN