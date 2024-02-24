اليوم..سعر صرف الدولار=153000 ديناراً

اليوم..سعر صرف الدولار=153000 ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،السبت، أن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151950 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار الخميس الماضي 152300 دينار مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 153000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 151000 دينار لكل 100 دولار .أما في اربيل فإن البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا أن الدولار سجّل انخفاضا أيضا في محال الصيرفة سعر البيع 151850 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 151550 دينارا مقابل 100 دولار.

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