اليوم..سعر صرف الدولار=157250ديناراً

اليوم..سعر صرف الدولار=157250ديناراً
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، السبت،أن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 156250 ديناراً مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار الخميس الماضي 156500 دينار مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 157250 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 155250 ديناراً لكل 100 دولار .أما في اربيل فان البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا أنها سجلت انخفاضا ايضا في محال الصيرفة سعر البيع 156300 دينار مقابل 100 دولار و سعر الشراء 156000 دينار مقابل 100 دولار.

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