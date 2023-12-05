اليوم ..سعر صرف الدولار=158750 ديناراً

اليوم ..سعر صرف الدولار=158750 ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الثلاثاء، ان أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 157600 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار امس الاثنين 157100 دينار مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 158750 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 157750 دينار لكل 100 دولار .أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محلات الصيرفة سعر البيع 157450 دينارا مقابل الدولار وسعر الشراء 157350 دينارا مقابل 100 دولار.

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