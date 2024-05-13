اليوم..(5) مواجهات ضمن الجولة (28) لدوري نجوم العراق بكرة القدم

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أكثر من (4) مليارات دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الشهر الماضي
السبت المقبل ..موعداً لانتخاب (المشهداني)رئيسا للبرلمان
العراق وسوريا يؤكدان على تعزيز التعاون الأمني بين البلدين
حزب طالباني:تأجيل انتخابات الإقليم ضد المواطن الكردي
نائب كردي سابق:هجرة الشباب الكردي جراء بوليسية ودكتاتورية وفساد حكومة البارزاني
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أكثر من (4) مليارات دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الشهر الماضي
اليوم..استقرار في أسعار صرف الدولار
إيران:العراق سوق مغلق لبضاعتنا بدعم من حكومة السوداني
صادقي:إيران شريك أساسي للعراق في المجال الاقتصادي وحجم صادراتنا له (12)مليار دولار سنوياً
الشركات الصينية تفوز بعقود النفط والغاز ضمن جولة التراخيص
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ميليشيا الصدر تفتح النار على الشرطة اثناء تنفيذها واجب أمني وإصابة عدداً منهم
إيران:أموال العراق هي أموالنا لأننا بلد واحد
إيران:سنفتح (17) جامعة إيرانية في العراق بموافقة السوادني
أردوغان:سنرفع حجم صادرات بلادنا للعراق إلى أكثر من (20)مليار دولار سنوياً مقابل منحه كم “سطل ماء”!
مصدر سياسي:الإقتصاد العراقي تحت الهيمنة الأمريكية الإيرانية جراء فساد السوداني وإطاره الحاكم
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- اذاعة INN