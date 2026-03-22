انفجارات تهز شرق طهران تزامناً مع وعيد ترمب بنتائج “ممتازة”

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات قوية في المنطقة الشرقية من العاصمة طهران (تحديداً في منطقة بيروزي)، وسط أنباء عن تفعيل منظومات الدفاع الجوي للتصدي لأهداف معادية. تأتي هذه الانفجارات في وقت حساس جداً، حيث تشهد البلاد موجة من الغارات الجوية التي استهدفت مواقع عسكرية وبنى تحتية في مدن عدة مثل كرج وأصفهان وبندر عباس، وذلك ضمن إطار التصعيد العسكري المستمر منذ فبراير الماضي.
سياق الأحداث الجارية:
-
تزامن لافت: وقعت الانفجارات بعد وقت قصير من تلميحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن العالم سيعرف قريباً نتائج “ممتازة جداً” بشأن الإنذار الموجه لمحطات الطاقة الإيرانية.
-
اتساع رقعة الاستهداف: لم تقتصر الانفجارات على طهران، بل شملت تقارير عن استهداف مقرات تابعة لوزارة الاستخبارات والأمن الداخلي في مناطق متفرقة.