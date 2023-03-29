انهيار مصرفي في الولايات المتحدة وبايدن يقول:نراقب

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وزيرة المالية:العراق يتطلع الى مزيد من التعاون مع صندوق النقد الدولي
العراق وعُمان يتفقان على التعاون في مجال مكافحة الفساد
حزب بارزاني:الإطار الشيعي تعهد بأن يكون قانون النفط والغاز لصالح الإقليم
المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بقضية تمديد عمل برلمان الإقليم
المالية النيابية:الحلبوسي يتفرد في مناقشة الموازنة مع فريقه المقرب
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وزيرة المالية:العراق يتطلع الى مزيد من التعاون مع صندوق النقد الدولي
حزب بارزاني:الإطار الشيعي تعهد بأن يكون قانون النفط والغاز لصالح الإقليم
المالية النيابية:الحلبوسي يتفرد في مناقشة الموازنة مع فريقه المقرب
رشيد يدعو مستشارية الأمن القومي إلى معالجة أزمة المياه مع إيران وتركيا
حزب طالباني:حزب بارزاني لا يحترم الدستور والملف النفطي شاهد على ذلك
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وكالة فرنسية:أمريكا حوّلت العراق إلى دولة فاشلة تحت الحكم الإيراني الميليشياوي
هل تستطيع الحكومة ضبط السلاح المنفلت بوجود ميليشيا الحشد الشعبي؟!
التعديلات الدستورية تكريسا للطائفية والمحاصصة والفساد والتخلف ومزيدا من الصلاحيات للخونة
القضاء الولائي لايحاسب المالكي
تقرير دولي:مكافحة الفساد في العراق عبارة عن ” نكتة”
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أسرة الشهيد(الهاشمي) تحمل السوداني مسؤولية هروب قاتله من السجن وسكوت القضاء
السوداني في تركيا لدعم اقتصادها مقابل استمرارها بقطع المياه عن العراق!
قادة أمريكان:قواتنا لن تنسحب من العراق نهائياً
برلمان الإطار الإيراني يصوت على (7) مواد من أصل(15) ضمن قانون الانتخابات المرفوض من قبل الشعب
وزير الداخلية يشكل لجنة لإجراء الفحص الطبي على منتسبي الوزارة لكشف متعاطي المخدرات
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- اذاعة INN