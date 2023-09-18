بالوثيقة..إلقاء القبض على مدير عام شركة مصافي الوسط بجريمة الفساد

بالوثيقة..إلقاء القبض على مدير عام شركة مصافي الوسط بجريمة الفساد
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بغداد/ شبكة أخبار العراق-قدمت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، اليوم الاثنين، شكرها لرئيس مجلس القضاء الأعلى والجهات الأمنية التي ألقت القبض على عائد جابر الخفاجي مدير عام شركة مصافي الوسط، معربةً عن أملها في فتح سلسلة تحقيقات حول كل ملفات فساده التي سبق ونشرتها للرأي العام وقدمتها الى الجهات المعنية.وقالت نصيف في بيان ، انه “في الوقت الذي نشكر فيه كل مَن ساهم في القبض على هذا الفاسد  في عملية أمنية مشددة الليلة الماضية بتهمة غسيل الأموال، نأمل أن يتم التحقيق في كافة ملفات فساده التي أعلنا عنها سابقاً وقدمناها الى الجهات المعنية “.وأضافت: “كما نجدد عتبنا على بعض النواب الذين وقفوا ضدنا سابقاً والتقوا بهذا الفاسد وجاملوه وهاجمونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونعلم بأنهم اليوم في موقف محرج للغاية بعد أن اتضح أنه ليس فقط فاسد وإنما متورط في قضايا غسيل أموال “.وتابعت نصيف، إن “هذه العملية الأمنية تبعث الأمل في نفوسنا بأن نبني دولة قوية لا مكان فيها للفاسدين”.

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