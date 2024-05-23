بايدن يعارض الاعتراف بدولة فلسطين من قبل دول العالم

بايدن يعارض الاعتراف بدولة فلسطين من قبل دول العالم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن البيت الأبيض “مساء أمس الأربعاء” أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعارض “الاعتراف أحادي الجانب” بدولة فلسطين، وذلك بعد ساعات من إعلان إيرلندا والنروج وإسبانيا اعترافها بدولة فلسطين اعتباراً من 28 مايو.وقالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي ادريان واتسون إن بايدن “يعتقد أن إقامة دولة فلسطينية يجب أن يتحقق من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين، وليس من خلال اعتراف أحادي الجانب”.

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