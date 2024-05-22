بدر النيابية لائتلاف المالكي:نحن الأكثر التزاما بتوجيهات خامئني في تشكيل الحكومات المحلية

وشهدت الأيام الأخيرة عودة للتراشق بين كتلتي دولة القانون وبدر في ظل أنباء عن قطع الطرفين للتواصل والتنسيق بينهما بشأن مختلف الملفات والقضايا باعتبارهما طرفين رئيسيين في الإطار التنسيقي

واتّهم عباس الموسوي عضو ائتلاف دولة القانون منظمة بدر بعدم الالتزام بقرارات الإطار بشأن منصب محافظ ديالى.

وقال خلال حوار متلفز إن “استئثار بدر بالمنصب سيؤثر على الاتفاقات المستقبلية

وجدّد الموسوي موقف الائتلاف في التشبث بالمنصب وعدم الاستعداد للتنازل عنه قائلا: “لن نتفاوض على المناصب في ديالى ولن نغيّر الاتفاقات”، مضيفا:

بدر يوعدون كثيرا ولا يلتزمون بالوعود