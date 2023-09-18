تحالف الانبار:حزب الحلبوسي يشتري بطاقة الناخب بـ100 دولار لغرض التزوير

تحالف الانبار:حزب الحلبوسي يشتري بطاقة الناخب بـ100 دولار لغرض التزوير
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عبد الستار الدليمي أحد شيوخ ووجهاء محافظة الانبارفي تحالف الانبار، الاثنين، عن ارتفاع سعر بطاقة الناخب لتصل الى 100 دولار للبطاقة الواحد بالتزامن مع اعلان المفوضية ارقام الكتل والاحزاب السياسية.وقال الدليمي في تصريح  صحفي، إن “بورصة شراء بطاقة الناخب من قبل بعض المرشحين في حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى 100 دولار ومن المؤمل ارتفاع سعر البطاقة الواحدة الى أكثر من هذه القيمة عند اقتراب موعد اجراء الانتخابات”. واضاف ان “عدد من مرشحي الحزب يقومون بعمليات شراء بطاقة الناخب عبر وسطاء مستهدفين شريحة العاطلين العمل واصحاب الدخل المحدود “.وأشار الى ان “عدد من المرشحين الذين أيقنوا ان خسارتهم في الانتخابات باتت مؤكدة لجأوا الى طريقة شراء بطاقات الناخبين وفق اسعار مغرية تجذب الشرائح الفقيرة في المجتمع الانباري”.

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