تحالف العزم يتمسك بمرشحه (المشهداني) لرئاسة البرلمان

تحالف العزم يتمسك بمرشحه (المشهداني) لرئاسة البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد تحالف عزم برئاسة النائب مثنى السامرائي، الاثنين، تمسكه بمرشحه لرئاسة مجلس النواب النائب محمود المشهداني في حال قررت المحكمة الاتحادية اليوم الغاء الجلسة الأولى الخاصة بانتخاب رئيس مجلس النواب من عدمها.وقال القيادي في التحالف النائب السابق، فارس الفارس في تصريح  صحفي، إن “تحالف عزم ما يزال متمسكا بمرشحه النائب محمود المشهداني لمنصب رئاسة مجلس النواب”. وأضاف ان “التحالف غير معني باي قرار تصدره المحكمة الاتحادية بشأن دستورية جلسة انتخاب رئيس البرلمان من عدمها”.وأشار الى ان “التحالف ليس لديه فكرة باستبدال محمود المشهداني او إضافة مرشح اخر في حال الغيت جلسة انتخاب رئيس البرلمان السابقة”.ولفت الى ان “بقية القوى السنية تطمح بقرار الغاء الجلسة لترشيح أسماء جدد للتنافس منصب رئاسة مجلس النواب”.يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا، ستعقد اليوم الاثنين، جلسة الترافع بشأن دعوى الطعن بدستورية جلسة مجلس النواب في 13 كانون الثاني من هذا الشهر من عدمها.وتصاعدت الخلافات بين القوى السياسية السُنية حول منصب رئيس مجلس النواب، بعد تقديمهم اكثر من مرشح، وهو مادفع بعض الجهات السياسية لدفع اموال طائلة مقابل شراء أصوات بعض النواب، بحسب مصادر.

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