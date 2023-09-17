تحالف الفتح:الوحدة السياسية للإطار ستبقى قائمة بعد انتخابات مجالس المحافظات

تحالف الفتح:الوحدة السياسية للإطار ستبقى قائمة بعد انتخابات مجالس المحافظات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو تحالف الفتح عبد الحسين الظالمي، الاحد، استمرار عمل الاطار التنسيقي بعد وقبل الانتخابات المحلية، مبينا ان الاطار غير مستعد للتضحية في الوحدة السياسية. وقال الظالمي في تصريح  صحفي، إن “الإعلان عن تحالف نبني ضمن الاطار التنسيقي وترك الأحزاب الباقية للمشاركة بحرية دليل على عدم وجود أي خلاف سياسي”. وأضاف ان “القوى السياسية المنضوية تحت تحالف نبني ستتحالف مع بقية القوى التي استقلت في المشاركة بالانتخابات المحلية”. وأشار الظالمي، الى ان ” الدخول بتحالف واحد أمر ضروري لقوائم الإطار الشيعي بعد إجراء الانتخابات المحلية المقبلة”.

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