تحالف الفتح:حشدنا الشعبي فوق العراق

تحالف الفتح:حشدنا الشعبي فوق العراق
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف الفتح، عائد الهلالي، اليوم ، عن أخطر الملفات التي تم طرحها على وفد العراق الامني في واشنطن، فيما أكد ان الولايات المتحدة الأمريكية ابتزت العراق بملف التسليح العسكري والجوي مقابل تفكيك الحشد الشعبي. وقال الهلالي، في حديث صحفي، إن الأمريكان لغاية الان لم يعرفوا ان الحشد الشعبي المرتبط بالامام المهدي من خلال الإمام خامئني فوق العراق وأمنه وسيادته ولن يحل إلا بأمر من الإمام خامئني حصرا ، واكد الهلالي ان العراق سيشتري الاسلحة الإيرانية  ولاحاجة لنا بالاسلحة الأمريكية .

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