تحالف الفتح:ضغوط أمريكية لتغيير مجرى العدالة في قضية الحلبوسي

تحالف الفتح:ضغوط أمريكية لتغيير مجرى العدالة في قضية الحلبوسي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، الأربعاء، عن  وجود ضغوط أمريكية لتغيير بوصلة العدالة في قضية الحلبوسي.وقال عبد الهادي في حديث  صحفي،ان “قرار انهاء عضوية محمد الحلبوسي قضائي بحت وجاء وفق مسارات قانونية من اعلى محكمة في العراق لافتا الى ان” محاولة التشكيك بالقرار خطا فادح “.وأضاف، ان “هناك بالفعل ضغوط أمريكية اخذت مسارات متعددة في محاولة لتغيير بوصلة العدالة في قضية انهاء عضوية الحلبوسي لكننا مؤمنين بصلابة موقف القضاء العراقي في رفض أي ضغوط لانه يمثل منارة الثقة لكل أبناء الوطن”.وأشار الى ان “أي تأخير في حسم بديل الحلبوسي سيقود الى إشكاليات خاصة وان ساحة التدخلات الخارجية في اتساع في ظل محاولات الكثير من الأطراف في إعادة عقارب الساعة للوراء”.وكانت القوى السنية قدمت 5 أسماء مرشحة لمنصب رئيس مجلس النواب في الأسبوع الماضي من اجل طرحها في اقرب جلسة للتصويت”.

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