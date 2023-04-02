تحالف الفتح:من أولويات حكومتنا الإطارية الدفاع عن إيران من خلال ترطيب علاقاتها مع الدول العربية

تحالف الفتح:من أولويات حكومتنا الإطارية الدفاع عن إيران من خلال ترطيب علاقاتها مع الدول العربية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في تحالف الفتح علي حسين الفتلاوي، الأحد، انطلاق حكومة محمد شياع السوداني بمرحلة جديدة من الدبلوماسية لجمع جميع دول الجوار وتحسين علاقاتها مع إيران ، مبينا ان التوازن في العلاقات مع الجميع هي سمة المرحلة المقبلة. وقال الفتلاوي في تصريح صحفي،ان “حكومة محمد شياع السوداني اطلقت حملة دبلوماسية جديدة  لتقريب وجهات النظر بين دول الجوار وإيران السلام والمحبة “. وأضاف ان ” أي اختلال بالتوازن بالمنطقة بالتأكيد سيكون له إثر سلبي على العراق لذلك فان العراق يسعى الى لعب دورا رياديا في حماية النظام الايراني من السقوط “.  وأشار الى ان “ترطيب الأجواء وانهاء النزاعات والخصومات بين الدول المجاورة يسهم في تعزيز امن العراق واقتصاده بشكل حتمي “. وتابع ان “اشادة سفير الجمهورية الإيرانية الإسلامية في بغداد محمد كاظم آل صادق بدور العراق وجهوده الحثيثة للتقارب بين المختلفين في دول المنطقة وعلى راسها التقارب بين الرياض وطهران يؤكد عودة  العراق لوضعه الريادي!”.

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