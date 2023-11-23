تحالف الفتح يدعو القوى “السنّية” إلى الإتفاق على مرشح واحد لرئاسة البرلمان

تحالف الفتح يدعو القوى “السنّية” إلى الإتفاق على مرشح واحد لرئاسة البرلمان
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف الفتح جبار عودة، الخميس، عن 3 شروط لدعم مرشح القوى السنية لرئاسة مجلس النواب.وقال عودة في حديث صحفي ،ان” رئاسة البرلمان من حصة المكون السني والمنصب بات شاغرا بعد قرار المحكمة الاتحادية نهاية الأسبوع الماضي بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي”.واضاف، ان” الفتح يتعامل بمرونة عالية مع اليات انتخاب رئيس مجلس النواب القادم لكن لديه 3 شروط مهمة لدعم اي مرشح ابرزها ان تكون شخصية توافقية تحظى بدعم من قبل بقية القوى للمضي للأمام دون اي اشكاليات”.واشار الى ان” القوى السنية لديها حاليا 5 مرشحين ونامل ان يتم التوافق فيما بينهم في تقليص القائمة والاتفاق على مرشح توافقي لطرحه في اقرب جلسة وبخلافه سيتم طرح الأسماء وستكون إرادة الأعضاء هي من تحسم الموقف في نهاية المطاف”.وكانت المحكمة الاتحادية قررت نهاية الأسبوع الماضي انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على خلفية قضية النائب السابق ليث الدليمي”.

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