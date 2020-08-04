تحالف المدن المحررة:لا انتخابات نزيهة بوجود ” بلاسخارت”وفريقها الفاسد

تحالف المدن المحررة:لا انتخابات نزيهة بوجود ” بلاسخارت”وفريقها الفاسد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم عضو تحالف المدن المحررة، طه عبد الغني، الثلاثاء، بعثة الامم المتحدة في العراق بتزوير الانتخابات خلال المدة الماضية، محذرا من أن بقائها في البلاد يعني دعم المزورين والخروج بنتائج انتخابية “بائسة”.وقال عبد الغني في حديث صحفي، إن “بعثة الامم المتحدة في العراق أشرفت وأدارت كل عمليات التزوير في الانتخابات الماضية”، مشيرا الى أن “الموقف البائس للبعثة وشرعنتها للنتائج هي التي اوصلت البلد الى الهاوية”.واعتبر أن “بقاء هذه البعثة عن طريق ممثليهم واشرافهم على الانتخابات المقبلة أمر خطير جدا”، محذرا من “نتائج انتخابات بائسة بسبب مجاملة البعثة للفاسدين والسراق والمزورين”.وطالب بـ “اجراء اصلاح دولي شامل لهذه البعثة لسكوتها على عمليات التزوير والفساد في كل عملية انتخابية”. 

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