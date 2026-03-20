تحليق مكثف للطيران الحربي في سماء بغداد وهبوط طائرات شحن أمريكية

شهدت العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، تحركات جوية مكثفة أثارت انتباه السكان، وسط تقارير عن وصول إمدادات إلى قاعدة دبلوماسية تابعة للولايات المتحدة.
تفاصيل التحركات الميدانية:
تحليق حربي: أكد مصدر أمني لـ “السومرية نيوز” أن الأصوات المسموعة في سماء العاصمة ناتجة عن تحليق مستمر لطائرات حربية.
شحن جوي فجري: كشف المصدر عن هبوط طائرات شحن جوي في وقت مبكر من فجر اليوم داخل “مركز الدعم الدبلوماسي” التابع للسفارة الأمريكية.
الموقع: تركزت عمليات الهبوط في محيط مطار بغداد الدولي، حيث يقع المركز الدبلوماسي والأمني المذكور.