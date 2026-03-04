ترامب:إيران دولة إرهابية والحرب مستمرة عليها حتى تغيير النظام

ترامب:إيران دولة إرهابية والحرب مستمرة عليها حتى تغيير النظام
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس الثلاثاء، استهداف قيادات أخرى في إيران، مبيناً أن الولايات المتحدة قضت على البحرية الإيرانية ومنظومات الرصد والرادار.وقال ترامب في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض، إن “الولايات المتحدة قضت على البحرية الإيرانية ومنظومات الرصد والرادار”، مبيناً أن “كل شيء قد تم تدميره في إيران، ولم يعد لدى النظام الإيراني منظومات دفاع جوي ولا رصد، وعليه الاستعداد لأضرار كبيرة”.وأضاف، أن “إسرائيل لم تجبرني على الهجوم على إيران والعكس صحيح، بل أنا من دفع إسرائيل للانخراط في المعركة”، لافتاً إلى أن “إيران كانت ستبادر لمهاجمتنا لو لم نهاجمها، وهي تستهدف دولاً محايدة وجارة”.وتابع، أن “اليوم شهد استهداف قيادات أخرى في إيران، وهناك أشخاص يطالبون بالحصانة وفي مرحلة ما سيلقون السلاح”، موضحاً أن “ضربة مطرقة منتصف الليل كانت مهمة، ولدينا جيش لا مثيل له على الإطلاق، ومن منظور عسكري تغلبنا على إيران ولا نزال نضرب الصواريخ ومنظومات إطلاقها”.وبين، “نريد أشخاصاً يقودون إيران ويردون البلاد إلى الشعب”، مشيراً إلى أن “الضربة اليوم على مقر القيادة الجديدة في إيران كانت قوية”.وفي سياق آخر، ذكر ترامب: “ارتكبنا أخطاء في العراق بينها الاستغناء عن الجيش وموظفي الحكومة”، موضحاً بشأن القيادة المستقبلية في إيران أن “نجل الشاه السابق قد يكون خياراً، ولكن شخصاً من الداخل سيكون أكثر ملاءمة لقيادة البلاد، رغم أن أغلب الأشخاص الذين كنت أرى فيهم بدائل للنظام قتلوا في الضربات”.ولفت إلى أن “الضربات في إيران حالياً واسعة النطاق ولم تعد لديها أي حماية جوية”، مضيفاً أنه “لا توجد خطة إخلاء للسفارات لأن الأمر حدث بسرعة كبيرة”.وأشار إلى أن “إيران ظلت راعية للإرهاب في العالم لسنوات وكان لا بد من القيام بشيء ما”، مؤكداً أن “أسعار النفط ستعود للانخفاض بنهاية هذه الحرب”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *