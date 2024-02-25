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السوداني:مصالح إيران في حدقات عيوننا
مرة أخرى حول سرقة القرن الفريدة: 4000000000000 دينار عراقي
وزير الموارد المائية سيتوجه إلى إيران وتركيا وسوريا لبحث ملف المياه
السوداني:نحن سعداء بعلاقتنا المتميزة مع إيران وأمريكا
رشيد يتسلم دعوة من الرئيس الجزائري للمشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز والعراق يستورد غاز من إيران!!
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- عربية ودولية
ترامب:الديمقراطية الأمريكية في طريقها للانهيار
الرئيس البرازيلي يؤكد مجدداً على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق أهل غزة
روسيا:أمريكا مستمرة بمنح الترخيص لإسرائيل بقتل أهل غزة
الصين:أمريكا هي المعرقل الرئيسي للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
(98120) شخصاً بين شهيد وجريح جراء القصف الإسرائيلي الأعمى على قطاع غزة
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
السوداني:مصالح إيران في حدقات عيوننا
وزير الموارد المائية سيتوجه إلى إيران وتركيا وسوريا لبحث ملف المياه
رشيد يتسلم دعوة من الرئيس الجزائري للمشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز والعراق يستورد غاز من إيران!!
المالية النيابية:سنبحث مع وزيرة المالية التعديلات التي ستجرى على موازنة 2024
النفط النيابية:آلية التسويق والعائدات المالية أبرز النقاط الخلافية بين بغداد وأربيل في عدم إقرار قانون النفط والغاز
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- رياضية
المنتخب العراقي لكرة الصالات يستعد لنهائيات كأس آسيا
اليوم..اختتام منافسات الجولة (16) من دوري نجوم العراق لكرة القدم
المنتخب العراقي لكرة القدم للسيدات يستعد لمواجهة نظيره النيبالي
لاعب المنتخب العراقي( ريبين سولاقا) يتعاقد مع نادي سيؤول الكوري الجنوبي
اليوم..خمس مواجهات لدوري نجوم العراق لكرة القدم
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المالكي يؤكد على تعزيز النفوذ الإيراني في العراق
احفظوا هذا التاريخ..السوداني:عام 2025 موعداً لإيقاف استيراد المشتقات النفطية
السوداني:80% نسبة إنجاز برنامجي الحكومي لغاية يوم 20 شباط 2024!
بالوثيقة..نائب:وزير الخارجية يعمل ضد سيادة العراق ومصالحه
“دولة كردستان”في ظل حكومة الغمّان الإطارية تعلن عن دخول مواطني(53) دولة للإقليم بدون تأشيرات
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- اذاعة INN