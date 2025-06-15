ترامب:لا علاقة لنا بالهجمات الإسرائيلية على إيران

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
السوداني لبزشكيان:سأبقى الجندي الوفي لإيران وكل أمكانيات العراق في خدمتكم
نائب:إلى متى العراق في ظل حكومات الإطار يبقى بدون دفاعات جوية؟
كتلة كتائب حزب الله النيابية تطالب بعقد جلسة برلمانية طارئة لدعم إيران
المالية النيابية تحمل الحكومة مسؤولية تأخير إرسال الموازنة للبرلمان
السوداني: ضرب إسرائيل لإيران هو استهداف للعراق
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
المالية النيابية تحمل الحكومة مسؤولية تأخير إرسال الموازنة للبرلمان
إيران:بموافقة السوداني زيادة حجم صادراتنا للعراق إلى أكثر من (20) مليار دولار سنوياً
اليوم.. انخفاض في أسعار صرف الدولار
تقرير:العراق ضمن الدول العشرة التي تهيمن على المشهد العالمي للموارد الطبيعية
البنك المركزي :أكثر من( 118) مليار دولار ديون العراق الخارجية والداخلية
-
- رياضية
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN