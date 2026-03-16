ترامب يؤكد ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا ويعلن تقدّم العملية العسكرية ضد إيران

أكد الرئيس الأمريكي Donald Trump ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا بشكل دائم، مشددًا على أهمية تعاون دول المنطقة لضمان أمن الملاحة في الممر البحري الحيوي.

وقال ترامب، بحسب ما نقلته Channel 14، إن “العملية العسكرية في إيران تتقدم بشكل رائع”، في إشارة إلى العمليات الجارية ضد طهران.

وأضاف أن “مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحًا طوال الوقت، وسنساعد دول المنطقة في هذه المهمة”، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة لا تعتمد بشكل مباشر على نفط المضيق، وأن الدول المستفيدة من تدفق النفط عبره ينبغي أن تشارك في جهود حمايته والدفاع عنه.

من جهتها، كشفت صحيفة The Wall Street Journal، الأحد، أن إدارة ترامب تدرس تشكيل تحالف دولي لمرافقة السفن التجارية عبر Strait of Hormuz لضمان سلامة الملاحة ومنع أي تهديدات محتملة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر العسكري، إذ تشن الولايات المتحدة وإسرائيل منذ 28 شباط/فبراير 2026 عملية عسكرية واسعة ضد إيران، وسط استمرار تبادل الضربات الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيّرة في المنطقة.