ترامب يعلن هدنة طاقة لـ 5 أيام ويصف محادثاته مع إيران بـ “المثمرة للغاية”

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطوات تهدئة مفاجئة تجاه طهران، كاشفاً عن إصداره أوامر مباشرة بتأجيل كافة الضربات العسكرية التي كانت تستهدف محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام.

وفي حديثه لشبكة “CNBC”، أوضح الرئيس ترامب أن هذا القرار يأتي في سياق دبلوماسي مكثف، حيث قال:

“أجرينا محادثات مع إيران على مدى اليومين الماضيين، وكانت جيدة ومثمرة للغاية”.

وأكد ترامب أن ما تشهده إيران حالياً يمثل عملية “تغيير للنظام”، مشيراً إلى أن تأجيل الضربات يمنح فرصة للمسار الدبلوماسي الجاري بعد النتائج الإيجابية التي تحققت في الساعات الأخيرة.