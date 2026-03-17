ترامب يكسر “التحالف الدولي” في هرمز: لا نحتاج لدعم أحد

في تصعيد جديد لمواقف الولايات المتحدة تجاه حلفائها التقليديين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لم تعد تسعى للحصول على دعم من دول حلف “الناتو” أو اليابان أو أستراليا أو كوريا الجنوبية فيما يتعلق بضمان حرية الملاحة وفتح مضيق هرمز.

تفاصيل الموقف الأمريكي:

الاستغناء عن الدعم: أكد ترامب أن الولايات المتحدة مستعدة للتعامل مع ملف مضيق هرمز بشكل مستقل، دون انتظار مساهمات عسكرية من شركائها في آسيا وأوروبا.

تحفظ الحلفاء: كشف الرئيس الأمريكي عن تلقيه بلاغات رسمية من معظم حلفاء واشنطن تعبر عن عدم رغبتهم في الانخراط في أي عمل عسكري مباشر ضد إيران.