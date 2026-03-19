ترمب: لن نرسل جنوداً إضافيين للشرق الأوسط والقيادة الإيرانية “اختفت”

آخر تحديث:

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمجموعة من التصريحات الهامة المتعلقة بالسياسة الخارجية والتوترات في منطقة الشرق الأوسط، تلخصت في النقاط التالية:

  • الملف الإيراني: أكد ترمب أن الإدارة الأمريكية تقوم بـ “عمل رائع” فيما يخص التعامل مع الملف الإيراني، معتبراً أن القيادة الإيرانية باتت في حالة من الاختفاء التام عن المشهد.

  • الوجود العسكري: طمأن الرئيس الداخل الأمريكي والخارج بأنه لا توجد نية لإرسال مزيد من القوات العسكرية إلى منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن.

  • التنسيق الدولي: كشف ترمب عن عزم واشنطن فتح قنوات اتصال مع اليابان لمناقشة دورها ودعمها فيما يتعلق بالتوترات القائمة مع إيران.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *