ترمب: لن نرسل جنوداً إضافيين للشرق الأوسط والقيادة الإيرانية “اختفت”

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمجموعة من التصريحات الهامة المتعلقة بالسياسة الخارجية والتوترات في منطقة الشرق الأوسط، تلخصت في النقاط التالية:
الملف الإيراني: أكد ترمب أن الإدارة الأمريكية تقوم بـ “عمل رائع” فيما يخص التعامل مع الملف الإيراني، معتبراً أن القيادة الإيرانية باتت في حالة من الاختفاء التام عن المشهد.
الوجود العسكري: طمأن الرئيس الداخل الأمريكي والخارج بأنه لا توجد نية لإرسال مزيد من القوات العسكرية إلى منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن.
التنسيق الدولي: كشف ترمب عن عزم واشنطن فتح قنوات اتصال مع اليابان لمناقشة دورها ودعمها فيما يتعلق بالتوترات القائمة مع إيران.