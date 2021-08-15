تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

بغداد/شبكة أخبار العراق- تقام اليوم الأحد، العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم في مقدمتها مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، وبرشلونة ضد ريال سوسيداد في الليغا.مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:-

نيوكاسل يونايتد x وست هام يونايتد – الساعة 4 عصرا بتوقيت العاصمة بغداد على قناة beIN Sports 1 HD Premium

توتنهام هوتسبير x مانشستر سيتي – الساعة 6.30 مساء بتوقيت العاصمة بغداد على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

سيلتا فيجو x أتلتيكو مدريد – الساعة 5.30 مساء بتوقيت العاصمة بغداد على قناةbeIN Sports HD 1

برشلونة x ريال سوسيداد – الساعة 9 مساء بتوقيت العاصمة بغداد على قناةbeIN Sports HD 1

إشبيلية x رايو فاليكانو – الساعة 11.15 مساء بتوقيت العاصمة بغداد على قناةbeIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

ماينزx لايبزيج – الساعة 4.30 عصرا بتوقيت العاصمة بغداد

كولن x هيرتا برلين – الساعة 6.30 مساء بتوقيت العاصمة بغداد

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

أنجيه x ليون – الساعة 2 من بعد الظهر بتوقيت العاصمة بغداد

ستاد بريستx رين – الساعة 4 عصرا بتوقيت العاصمة بغداد

كليرمون x تروا – الساعة 4 عصرا بتوقيت العاصمة بغداد

نانت x ميتز – الساعة 4 عصرا بتوقيت العاصمة بغداد

ستاد ريمس x مونبلييه – الساعة 4 عصرا بتوقيت العاصمة بغداد

لانس x سانت إيتيان – الساعة 6 مساء بتوقيت العاصمة بغداد

مارسيليا x بوردو – الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت العاصمة بغداد. ان