تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

بغداد/شبكة أخبار العراق- تقام اليوم الأحد، العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم في مقدمتها مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، وبرشلونة ضد ريال سوسيداد في الليغا.مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:-
نيوكاسل يونايتد x وست هام يونايتد – الساعة 4 عصرا بتوقيت العاصمة بغداد على قناة beIN Sports 1 HD Premium
توتنهام هوتسبير x مانشستر سيتي – الساعة 6.30 مساء بتوقيت العاصمة بغداد على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
سيلتا فيجو x أتلتيكو مدريد – الساعة 5.30 مساء بتوقيت العاصمة بغداد على قناةbeIN Sports HD 1
برشلونة x ريال سوسيداد – الساعة 9 مساء بتوقيت العاصمة بغداد على قناةbeIN Sports HD 1
إشبيلية x رايو فاليكانو – الساعة 11.15 مساء بتوقيت العاصمة بغداد على قناةbeIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
ماينزx لايبزيج – الساعة 4.30 عصرا بتوقيت العاصمة بغداد
كولن x هيرتا برلين – الساعة 6.30 مساء بتوقيت العاصمة بغداد
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
أنجيه x ليون – الساعة 2 من بعد الظهر بتوقيت العاصمة بغداد
ستاد بريستx رين – الساعة 4 عصرا بتوقيت العاصمة بغداد
كليرمون x تروا – الساعة 4 عصرا بتوقيت العاصمة بغداد
نانت x ميتز – الساعة 4 عصرا بتوقيت العاصمة بغداد
ستاد ريمس x مونبلييه – الساعة 4 عصرا بتوقيت العاصمة بغداد
لانس x سانت إيتيان – الساعة 6 مساء بتوقيت العاصمة بغداد
مارسيليا x بوردو – الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت العاصمة بغداد. ان