تيمروف يبتعد بصدارة الهدافين بعد ختام الجولة 26 من دوري نجوم العراق

ابتعد لاعب نادي أربيل، شيرزود تيمروف، بصدارة قائمة هدافي دوري نجوم العراق لكرة القدم، عقب انتهاء منافسات الجولة السادسة والعشرين، وفقاً لبيانات الموقع الرسمي للدوري.

وتصدر المهاجم الأوزبكي الترتيب برصيد 20 هدفاً، فيما جاء لاعب الغراف، فيديليس كوكو، في المركز الثاني بـ 14 هدفاً.

وحل محترف الشرطة، ليونيل أتيبا، ثالثاً برصيد 13 هدفاً، متساوياً مع لاعب الموصل، علاء الدين الدالي، الذي جاء رابعاً بالرصيد نفسه.

وفي المركز الخامس جاء لاعب الكرخ، يونس حمود، برصيد 11 هدفاً، يليه لاعب دهوك، بيتر كوركيس، بالرصيد ذاته.

أما المركز السابع فكان من نصيب لاعب القوة الجوية، محمد جواد، برصيد 9 أهداف، متساوياً مع لاعب الشرطة، محمود المواس، الذي حل ثامناً