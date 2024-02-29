حزب الحلبوسي:قرارات (المندلاوي) غير قانونية

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روسيا غير مهتمة بتجديد إتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود
الأمم المتحدة تدعو إسرائيل بالوقف الفوري للنار في غزة لحدوث مجاعة واسعة فيها
ماكرون:إنشاء تحالف لتوجيه ضربات في العمق الروسي
لغاية أمس..( 99829) عدد شهداء وجرحى أهالي غزة جراء القصف الإسرائيلي الأعمى
ترامب:الديمقراطية الأمريكية في طريقها للانهيار
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نائب:جداول موازنة 2024 تتضمن النفقات والإيرادات فقط
اليوم..سعر صرف الدولار=152000 ديناراً
المشروع الإيراني..وزارة النقل تسعى لإلغاء الخطوط الجوية العراقية وتشكيل بديلا عنها!
السوداني:ببركات إمامنا خامئني سددنا جزءً من ديون إيران المتعلقة باستيراد غازها
وزارة الكهرباء:مفتاح تشغيل وإطفاء الكهرباء في العراق ما زال بيد إيران
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العراق يقترح استضافة مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لعام 2025 في بغداد
الاتحاد العراقي لكرة القدم يعلن استعداده لتوفير كل وسائل النجاح للمنتخب العراقي لتصفيات كأس العالم
شنيشل:ثلاثة مواجهات دولية استعداداً للتصفيات الآسيوية
ليفربول يفوز بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
المنتخب العراقي لكرة الصالات يستعد لنهائيات كأس آسيا
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المشروع الإيراني..وزارة النقل تسعى لإلغاء الخطوط الجوية العراقية وتشكيل بديلا عنها!
السوداني:ببركات إمامنا خامئني سددنا جزءً من ديون إيران المتعلقة باستيراد غازها
وزارة الكهرباء:مفتاح تشغيل وإطفاء الكهرباء في العراق ما زال بيد إيران
مجلس البصرة برفض قرار البرلمان بتدقيق ملفات فساد المحافظ( اسعد العيداني)
المالكي يؤكد على تعزيز النفوذ الإيراني في العراق
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- اذاعة INN