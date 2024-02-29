حزب الحلبوسي:قرارات (المندلاوي) غير قانونية

حزب الحلبوسي:قرارات (المندلاوي) غير قانونية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن حزب تقدم، أنور العلواني، ان قرارات النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي غير قانونية، فيما أشار الى انه لابد من الغاء فقرة هيئة الرئاسة.وقال العلواني في حوار متلفز، إن ” كتلة تقدم قدمت طعونا لبطلان الجلسة التي عقدت برئاسة النائب الأول محسن المندلاوي لما رافقها من خروقات قانونية على النظام الداخلي في عمل البرلمان التي رافقت انعقاد الجلسة ابرزها ما يتعلق بالتصويت الخاص”.وأضاف، ان”إضافة بعض الفقرات منها فقرة هيئة الرئاسة ورفع الجلسة من قبل المندلاوي غير قانوني وغير مكتمل ولذلك تم اللجوء الى المحكمة الاتحادية “.وأشار الى، ان “الدعوى التي أقيمت امام المحكمة الاتحادية في ما يخص الغاء ترشيح  شعلان كريم ردت لعدم الاختصاص”.وتابع، ان “القرارات التي ستصدر من المحاكم الخاصة في قضية عضوية شعلان كريم هي من تبت في القضية “.

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