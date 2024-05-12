حزب السيادة :الحلبوسي يعرقل انتخاب رئيس جديد للبرلمان

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دعوى قضائية ضد النائب الميليشياوي (علي تركي) لسبه الصحابة الكرام
السوداني يوجه جهاز الأمن الوطني بالابتعاد عن الارتباطات السياسية
نائب:الإطار وراء تأخير حسم منصب رئيس البرلمان الجديد
السوداني:العراق على استعداد لإستضافة مؤتمر المؤسسات العربية لحقوق الإنسان
التوقيع على مذكرة تعاون أمني بين العراق وسوريا
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صادقي:إيران شريك أساسي للعراق في المجال الاقتصادي وحجم صادراتنا له (12)مليار دولار سنوياً
الشركات الصينية تفوز بعقود النفط والغاز ضمن جولة التراخيص
اليوم.. أسعار صرف الدولار=146750 ديناراً
رشيد:العراق ما زال لم يحصل على حصته العادلة من المياه من قبل إيران وتركيا
وزارة النفط:لايمكن حل معضلة تصدير النفط من الإقليم خلافا للدستور والقوانين
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إيران:أموال العراق هي أموالنا لأننا بلد واحد
إيران:سنفتح (17) جامعة إيرانية في العراق بموافقة السوادني
أردوغان:سنرفع حجم صادرات بلادنا للعراق إلى أكثر من (20)مليار دولار سنوياً مقابل منحه كم “سطل ماء”!
مصدر سياسي:الإقتصاد العراقي تحت الهيمنة الأمريكية الإيرانية جراء فساد السوداني وإطاره الحاكم
الإعلام الألباني:السويد دفعت (10) ملايين يورو للعراق مقابل عدم إعدام قاتل تاجر المخدرات(مصطفى الجبوري)
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