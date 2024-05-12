حزب السيادة :الحلبوسي يعرقل انتخاب رئيس جديد للبرلمان

حزب السيادة :الحلبوسي يعرقل انتخاب رئيس جديد للبرلمان
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم تحالف السيادة الذي يرأسه خميس الخنجر، اليوم الاحد، رئيس مجلس النواب المقال الأمين العام لحزب تقدم محمد الحلبوسي بعرقلة انتخاب رئيس لمجلس النواب.وحذر عضو تحالف السيادة عبد الحميد الدليمي خلال تصريح  صحفي له اليوم، من قيام الحلبوسي بزج اسماء جديدة لتشتيت دور مجلس النواب ومنعه من حسم تسمية رئيس جديد له”.وعدّ، ان “دعم الحلبوسي لطلال الزوبعي لرئاسة المجلس، تندرج من ضمن خطته لافشال الجلسة”.وتوقع، ان “يحصل الزوبعي على 75 صوتا ومحمود المشهداني على 50 صوتا وسالم العيساوي على 90 صوتا وبهذه العملية المدبرة من قبل الحلبوسي فان اي مرشح من المرشحين لشغل المنصب لا يحصل على الأغلبية، مما يعني فشل الجلسة في اختيار رئيس جديد”.ومنح المكون الشيعي الأكبر الكتل السنية مهلة سبعة أيام لترشيح شخصية او اكثر غير جدلية لمنصب رئيس مجلس النواب.

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