حزب المالكي الإيراني يدعو “شعوب المنطقة “لنصرة النظام الإيراني”
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أدان حزب الدعوة الإسلامية، اليوم السبت ( 28 شباط 2026 )، ما وصفه بـ”العدوان الأمريكي–الإسرائيلي المشترك” على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محذراً من تداعيات خطيرة قد تدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.وقال الحزب في بيان ، إن “شعوب المنطقة والعالم كانت تترقب إعلان اتفاق وشيك بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، في ظل ما تم تداوله عن تقدم في المباحثات وأجواء إيجابية توحي بإمكانية إنهاء الخلافات عبر المسارات الدبلوماسية، غير أن التطورات الأخيرة – بحسب البيان – كشفت عن توجه نحو التصعيد والحرب”.واعتبر الحزب أن “ما جرى يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، ويمس بسيادة الدول وإرادة شعوبها وخياراتها السياسية”، مؤكداً أن “الأحداث تتجاوز ملفي السلاح النووي أو القدرات الصاروخية، لتطال مستقبل التوازنات الإقليمية برمّتها”.ودعا البيان “المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته في حماية السلم والأمن الإقليمي والدولي، والعمل على فرض وقف فوري لإطلاق النار ومنع اتساع رقعة الصراع”.كما حثّ الحزب “الدول والشعوب على الوقوف إلى جانب ما وصفها بـالشعوب المعتدى عليها”، محذراً من أن “استمرار التصعيد قد يزج بمنطقة الشرق الأوسط في دوامة من الاضطرابات والصراعات طويلة الأمد”.وختم الحزب بيانه بالدعاء بأن “يحفظ الله إيران وشعبها، وأن يجنب المنطقة مزيداً من التوتر والتصعيد، متسائلاً عمّا إذا كانت الشعوب تدرك حجم المخاطر المترتبة على اتساع رقعة المواجهة في هذه المرحلة الحساسة”.

