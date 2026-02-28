آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
حزب المالكي الإيراني يدعو “شعوب المنطقة “لنصرة النظام الإيراني”
تحالف العزم الإطاري يجدد دعمه لبقاء المالكي مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة
ائتلاف مسيلمة: المالكي لن ينسحب من الترشيح رغم الضغوط الأمريكية
ائتلاف المالكي:لن نسمح للدول العربية التدخل في الشأن السيادي العراقي
البنك المركزي: بعد إصلاح المصارف بإمكانها شراء الدولار والتعامل الخارجي
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
ائتلاف المالكي:لن نسمح للدول العربية التدخل في الشأن السيادي العراقي
البنك المركزي: بعد إصلاح المصارف بإمكانها شراء الدولار والتعامل الخارجي
اليوم..أسعار صرف الدولار= 156500 ديناراً
مستشار حكومي:تحويل الدولار إلى عملات متعددة يعزز كفاءة النظام المصرفي
وزارة النفط: استثمار 86% من الغاز المصاحب في الحقول الجنوبية
-
- رياضية
أرنولد يتابع اللاعب العراقي إبراهيم بايش في الإمارات
حزيران المقبل..مواجهة ودية بين منتخب اسبانيا والعراق
شهر نيسان المقبل بطولة العراق الدولية للتنس في السليمانية
الأحد المقبل ..إنطلاق منافسات الجولة 22 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم،
الأربعاء المقبل..انطلاق الجولة 14 من الدوري العراقي الممتاز بكرة الطائرة
-
- تحقيقات
إلغاء ازدواج الرواتب وامتيازات كبار المسؤولين توفر (3.4) مليار دولار سنوياً لخزينة الدولة
بين الفشل والفساد وانتفاخ جيوب السحت الحرام العراق إلى الهاوية
مستشفى دار السلام… نموذج إنساني في دعم العراقيين المتعففين والمرضى في الأردن
الفساد والفشل والرواتب الخيالية للحيتان والنفقات المبالغ فيها وراء ظنك معيشة المواطن
الحكم الإطاري الفاسد الفاشل حول البلد إلى (جمهورية الفقراء)
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
رايتس ووتش: قانون الأحوال الشخصية الجعفري جريمة إنسانية بحق المرأة والأسرة والطفل
مصدر إطاري: المالكي أبلغ زعماء الإطار “عسى ما يحترق العراق لن انسحب من الترشيح”
وزارة النقل العائدة لمنظمة بدر الإيرانية..إغلاق مطار بغداد نتيجة “خلل فني”
مستشار حكومي: العراق يسدد بدلاً من المستثمر في حال تعثره سداد القرض!
المالكي:قرارنا ينبع من مصلحة إيران أولاً
-
- اذاعة INN