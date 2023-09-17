حزب بارزاني:السوداني سيخصص 800 مليار دينار لتغطية رواتب موظفي الإقليم

حزب بارزاني:السوداني سيخصص 800 مليار دينار لتغطية رواتب موظفي الإقليم
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل، الاحد، ان مجلس الوزراء الاتحادي سيصوت اليوم على منح الإقليم 800 مليار دينار.وقال خليل في تصريح  صحفي، إن “مجلس الوزراء سيعرض خلال جلسته التي ستعقد اليوم الاحد، طلب حكومة الإقليم بمنحه 800 مليار دينار كسلفة من حصته في الموازنة الاتحادية لغرض تغطية رواتب الموظفين”.وأضاف، ان “هناك إشارات إيجابية حول تصويت مجلس الوزراء على طلب حكومة الإقليم  بشأن سلفة لـ 800 مليار من حصته بالموازنة للعام الجاري”.ويعتزم مجلس الوزراء العراقي عقد جلسته الاعتيادية اليوم الاحد بدل الثلاثاء، كما هو معتاد في كل أسبوع، بسبب سفر رئيس المجلس محمد شياع السوداني الى نيويورك للمشاركة بأعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

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