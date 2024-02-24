حزب بارزاني:ليس لدينا أي اعتراض على قرارات المحكمة الاتحادية

حزب بارزاني:ليس لدينا أي اعتراض على قرارات المحكمة الاتحادية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، السبت،التزام الحزب بجميع قرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن إدارة ورواتب الإقليم. وقال عبد الكريم في حوار متلفز ، انه ” لا شك في أن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة  الا ان  إرسال القروض إلى الإقليم لا تكفي لسد حاجة كردستان ورواتب الموظفين “. وأضاف ان ” حكومة المركز تتحمل جزءا مما يحدث من أزمات في كردستان  وان  كل ما مطلوب من حكومة الإقليم تم تسليمه الى حكومة المركز “. وأشار الى انه ” ليس لدينا أي اعتراض على قرارات المحكمة الاتحادية فيما يتعلق بانتخابات الإقليم وكذلك  ليس لدينا أي اعتراض حول إجراء الانتخابات في الإقليم بموعدها المحدد”.

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