حزب بارزاني يعلن مشاركته في انتخابات الإقليم

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منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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إيران النفاق:أكثر من (6)ملايين زائر إيراني سيدخلون العراق تحت شعار “كربلاء طريق الأقصى”!!!
اليوم ..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
واشنطن ” قلقة ” من عدم أحترام الحشد الشعبي للقائد العام (محمد السوداني)
مصدران سياسيان:إيران توجه السوداني بخوض الانتخابات العامة ضمن قوائم الإطار الشيعي حصراً
حكومة العصائب تباشر بفتح فروع للجامعات الإيرانية في العراق
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- اذاعة INN