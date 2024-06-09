حزب بارزاني يعلن مشاركته في انتخابات الإقليم

حزب بارزاني يعلن مشاركته في انتخابات الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد (9 حزيران 2024)، عن مخاطبتها من قبل الحزب الديمقراطي، للمشاركة في انتخابات برلمان كردستان.وذكرت المفوضية في بيان، ، أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني قدم الى دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية كتاب ابداء الرغبة للمشاركة في انتخابات برلمان اقليم كردستان 2024”.يذكر ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حددت يوم الخميس (6 حزيران 2024)، موعد فتح باب التسجيل للأحزاب الراغبة بالمشاركة بانتخابات برلمان كردستان.وذكرت المفوضية في بيان، تلقته “بغداد اليوم”، أنها “ستقوم بفتح باب تسجيل التحالفات والاحزاب والمرشح الفرد ومرشحي الافراد للمكونات الراغبة في المشاركة بانتخابات برلمان اقليم كردستان العراق 2024 ،وأضافت ان “الموعد التسجيل يبدء من 6/8 ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم 13/6/2024”.

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