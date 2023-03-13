حزب طالباني:الإقليم توزع على (4) دوائر انتخابية

حزب طالباني:الإقليم توزع على (4) دوائر انتخابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، ابرز مضامين اجتماع الاتحاد مع الحزب الديمقراطي في محافظة أربيل، لافتا الى اتفاق الطرفين على ثلاث نقاط تتعلق بالانتخابات من بين أربع فقرات.وقال السورجي في حديث صحفي، ان “مؤسسة الانتخابات الخاصة بالاتحاد الوطني الكردستاني قد اجتمعت مع مكتب انتخابات الحزب الديمقراطي في المكتب السياسي للاتحاد في أربيل، حيث تم بحث 4 نقاط تخص الانتخابات وتم الاتفاق على ثلاثة منها فقط”.وأضاف ان “الاتحاد والديمقراطي اتفقا على جعل الإقليم 4 دوائر انتخابية لكل من محافظات أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة بحيث تكون كل محافظة دائرة انتخابية، وكذلك تكون الدوائر نصف مفتوحة ونصف معلقة على ان يتم اجراء الانتخابات خلال العام الجاري”.وبين ان “الاتحاد والديمقراطي اتفقا على اعتماد بيانات وزارة التجارة في الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بالناخبين، والتي تم اعتمادها عند اجراء اخر عملية اقتراع، ويتم ذلك بالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات”.وأوضح ان “الاجتماع تم خلاله الاتفاق على تفعيل مجلس المفوضية في إقليم كردستان، في حين ان النقطة الرابعة المتعلقة بالكوتا لم يتم الاتفاق عليها، وتم تأجيلها الى جلسة اخرى، حيث هناك 11 مقعد للكوتا من المسيح والتركمان، اذ تدعو معظم الأحزاب في الإقليم الى ان يكون مرشحي الكوتا تابعين لمكوناتهم ويتم توزيعهم على الدوائر الانتخابية الأربعة وفق مناطق تواجد الأقليات”. 

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